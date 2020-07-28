الرياض 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بالنجاح الذي حققته المملكة العربية السعودية للدفع قدما بتنفيذ اتفاق الرياض.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المسؤول اليمني، بسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن رئيس الوزراء اليمني، استعرض خلال الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود الأممية لتحقيق السلام والدور التاريخي المتميز والمستمر للكويت في دعم الشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال، فضلاً عن النجاح الذي حققته المملكة للدفع قدما بتنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:51ت م0207