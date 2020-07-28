الرياض 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسقال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي إن استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في التلاعب بملف المشتقات النفطية واختلاق أزمة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها هدفه الرئيس هو خلط الأوراق وممارسة الابتزاز السياسي.وأشار وزير الخارجية خلال لقائه في الرياض، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إلى سطو ميليشيا الحوثي على ما تم إيداعه من موارد مالية من عائدات رسوم الوقود تفوق أربعين مليار ريال من فرع البنك المركزي في الحديدة، في غرب البلاد.وبحث الجانبان خلال اللقاء الوضع الإنساني في اليمن وتبعات الفجوة الكبيرة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الذي سينتج عنها إغلاق أو تخفيض الكثير من برامج وأنشطة العمل الإنساني لوكالات الأمم المتحدة في اليمن إذا لم يتدارك الوضع، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وأوضح وزير الخارجية اليمني، أن حكومة بلاده سمحت بدخول أربع سفن تحمل المشتقات النفط وتلتها ثلاث سفن أخرى للتخفيف من أي تبعات قد تنعكس على السكان في مناطق سيطرة الميليشيا، مشددا على ضرورة أن يحترم ما تم التوافق عليه من آلية سابقة عبر الأمم المتحدة وإلزام الحوثيين بتطبيقها والكف عن إجهاضها.وأكد الحضرمي حرص الحكومة اليمنية على استمرار تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج الإنسانية في جميع الأراضي اليمنية لما لتلك الأنشطة من أثر كبير ومباشر للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، مشدداً على ضرورة التحرك لوضح حلول مناسبة لهذه المشكلة.من جهتها، أشارت غراندي إلى أهمية ردم فجوة التمويل لخطة الاستجابة في اليمن والاستمرار في تنفيذ المشاريع والأنشطة الإنسانية من أجل أن تتمكن الأمم المتحدة من التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في اليمن، محذرة من أن تخفيض أو إغلاق المشاريع الإنسانية في اليمن يعد أمرا خطيرا ينبغي معالجته بصورة عاجلة.// انتهى //19:58ت م0209