بيروت 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسسجّلت لبنان 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 133 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 4023 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 8036 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1710، كما سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس الى 54.// انتهى //20:06ت م0211