الرس 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأنهت بلدية محافظة الرس التابعة لأمانة منطقة القصيم توزيع (٦٠) ألف كيس بلاستيكي لجمع بقايا الأضاحي من المنازل وذلك ضمن خطة عمل للمحافظة على النظافة العامة خلال أيام عيد الأضحى.وأوضح رئيس بلدية محافظة الرس المهندس صالح بن عبد الله السهلي أن البلدية تعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمسلخ ، ومتابعة السوق والإشراف على المواقع ، كما يعمل على تكثيف الرقابة الصحية على المسالخ لاستقبال الأضاحي والتأكد من سلامة المواشي قبل الذبح، إضافة إلى الإشراف على أعمال النظافة بعد عمليات الذبح بشكل صحي وسليم.وبين السهلي أن أعمال الرقابة على المنشآت تتم بشكل مستمر ومكثف للتأكد من سلامة الأغذية والعاملين بها والالتزام بالإجراءات المتبعة لسلامة الجميع.كما أنهت بلدية الرس أعمال إبراز مظاهر العيد بتركيب الأعلام الوطنية وصيانة الإنارة إلى جانب إضافة إنارة تجميلية ولوحات بمختلف المواقع بالمحافظة واستمرار أعمال النظافة بشكل مكثف وذلك بتوزيع فترات العمل في جميع المواقع العامة.// انتهى //20:29ت م0213