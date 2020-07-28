الرياض 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسدعمت جمعية ابن باز للتنمية الأسرية 154 شاباً خلال المنتصف الأول للعام الحالي ٢٠٢٠ من السنة المالية الحالية، بمبلغ إجمالي قدره 1,540,000 ريال لمساعدتهم على الزواج.وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور علي الرومي أن برنامج إعانة الزواج من أهم برامج الجمعية الذي يمتد عمره إلى ما يقرب من 40 عاماً، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية على حرصه ودعمه المتواصل للأمانة العامة وبرامج الجمعية المتنوعة، وللداعمين لبرنامج إعانة الزواج والبرامج الأخرى، وللعاملين في الجمعية الحريصين على خدمة المستفيدين.// انتهى//20:30ت م0214