طريف 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واساعتمدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية 59 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحي المبارك لهذا العام.ودعت إدارة المساجد المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الجسدي، وإتاحة الفرصة للمصلين عند الدخول والخروج من بيوت الله، وعدم التزاحم على أبواب المساجد، فيما حددت إدارة المساجد موعد إقامة الصلاة عند الساعة الـ 5:55 صباحاً بمشيئة الله تعالى.// انتهى //21:25ت م0232