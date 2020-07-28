أبها 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسبدأت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء حملة تفريج كربة عن أسر السجناء تحت شعار "هم أحوج" التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم ".وأوضح الأمين العام للجنة تركي البطي ، أن الحملة تستهدف 10 آلاف أسرة من أسر السجناء والمفرج عنهم على مستوى المملكة لتيسير متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية في هذه الأيام المباركة، لاسيما سداد الإيجارات وفواتير الكهرباء وفق شروط محدودة مثمناً دور القيادة الكريمة على دعم أسر السجناء الدائم واللامحدود وتكاتف المجتمع السعودي المشهود بوقفاته المعروفة.وقدم البطي شكره لكل من شارك في دعم اللجنة لتيسير ما يخدمها في تنفيذ برامجها المتنوعة، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم تسعى لتعزيز الاستقرار الأسري وإبعاد أفراد الأسرة عن دائرة الجريمة إضافة لتمكين أفراد الأسرة من العيش الشريف وتدريب وتأهيل وتوظيف السجناء عبر العديد من البرامج، إلى جانب تقديم الأسر السجناء في هذه الأيام سلال غذائية وكسوة العيد إضافة إلى خدماتها المعتادة.ودعا البطي رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى تكثيف دعم هذه الأسر من خلال اللجنة.يذكر أن حملة "هم أحوج" التي تصادف عيد الأضحى المبارك ستستمر حتى منتصف شهر ذو الحجة.// انتهى //21:32ت م0234