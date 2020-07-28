الرباط 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في المغرب إلى 21 ألفا و 387 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 327 بعد الإعلان عن 11 وفاة جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 17 ألفا و 66 حالة شفاء بعد تعافي 513 شخصاً.// انتهى //21:55ت م0242