عام / المغرب تسجل 500 إصابة جديدة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1441/12/7 هـ الموافق 2020/07/28 م واس
الرباط 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس
سجلت المغرب 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في المغرب إلى 21 ألفا و 387 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 327 بعد الإعلان عن 11 وفاة جديدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 17 ألفا و 66 حالة شفاء بعد تعافي 513 شخصاً.
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21:55ت م
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