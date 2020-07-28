منى 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأطلقت أمانة العاصمة المقدسة مُبادرة تهدف لتنظيم موقع الجلابة في الخضراء بمنطقة المعيصم بمكة المكرمة، التي خُطّط لها على مراحل عديدة منذ مايُقارب الشهر؛ حيث استكملت المرحلة النهائية وجُهّز الموقع للاستفادة منه خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤١هـ.وشرعت الأمانة بتنفيذ هذه المُبادرة بالتخطيط للموقع كاملاً وترقيم المواقف فيه؛ ثم فُتح المجال للجلابة للتقديم على المواقع وفق اشتراطات مُحددة مُسبقًا تضمن استفادة الفئة المستهدفة من هذا النشاط التجاري، ثم وضعت الأمانة مواصفات مُحددة لإنشاء مظلات في مواقف بيع الماشية ليستظل بها بائعو المواشي والزبائن والأنعام كذلك، في مظهر حضاري منظم يضمن التباعد الاجتماعي والاحترازات الصحية كما يُحسّن من الرؤية البصرية للمكان.و أوضح مُدير إدارة وحدات الذبح بالأمانة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أن أعداد المتقدمين للحصول على تصاريح بيع المواشي من السيارات (الجلابة) حتى الآن وصل إلى أكثر من ٩٠ شخصاً ممن تتوفر فيهم الاشتراطات اللازمة التي وضعتها الأمانة مُسبقًا، مشيراً إلى تخطيط وتنظيم وتقسيم المواقف وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بوضع مسافة شاغرة بين السيارة والأخرى تقدر بـ ٣ أمتار .وأضاف "المسعودي" جاء تركيب المظلات متوافقاً في الشكل واللون مع هوية وشعار أمانة العاصمة المقدسة، مع توفير حاويات نظافة مع كل موقف، مؤكداً أنَّ التصاريح ستُمنح بالرقم والاسم لصاحب السيارة وسيجري التأكد بشكل دوري من وجودهم شخصياً منعاً للعشوائية أو البيع العشوائي خصوصاً مع حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام.// انتهى //22:37ت م0247