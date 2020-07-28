ظهران الجنوب 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأطلقت بلدية محافظة ظهران الجنوب، خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي في المسالخ والمطابخ المرخص لها، تزامناً مع استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، بهدف التسهيل والتيسير على المستفيدين، ليتسنى للمطابخ الأهلية الذبح وفق الاشتراطات البلدية، ولضمان جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.وأوضح رئيس البلدية عوض بن سعيد آل سياف، أن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات البلدية وتماشياً مع جهودها في استقبال عيد الأضحى المبارك، لتطبيق الاشتراطات الصحية .وأشار إلى أن هذه الخدمة تسهم في الحد من ظاهرة الذبح العشوائي، الذي يفتقر للشروط الصحية والبيئية المناسبة، كما ستُسهم الخدمة في التيسير على المستفيدين، وطمأنتهم في اختيار أماكن ذبح أضاحيهم .// انتهى//22:45ت م0249