المنامة 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اتصالاً هاتفياً اليوم مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط, وجرى خلال الاتصال بحث القضايا المتعلقة بمسيرة العمل العربي المشترك وسبل تكثيف الجهود الرامية لتعزيز آليات التعاون العربي في إطار جامعة الدول العربية بما يخدم تطلعات ومصالح الدول العربية ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:51ت م0252