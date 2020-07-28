طرابلس 7 ذى الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسسجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا ليصبح اليوم الأعلى من حيث عدد الإصابات منذ ظهور الوباء، كما سُجّل ثلاثُ حالات وفاة وحالتا شفاء.وأوضح المركز في بيان أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات في عموم ليبيا إلى 3,017 حالةً بينها 2,371 حالة نشطة حتى الآن، فيما تعافى 579 حالةً وتوفى 67.// انتهى //23:01ت م0255