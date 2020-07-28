عرعر 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، عن عزائه ومواساته، لأسرة المحيميد في وفاة ابنة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالرحمن المحيميد .وذلك في اتصال هاتفي بفضيلته، وبشقيق الفقيدة رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشيخ عبدالله بن صالح المحيميد، وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.وقد عبر أبناء أسرة المحيميد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وألا يريه أَي مكروه.// انتهى //23:06ت م0257