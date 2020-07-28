صامطة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واستفقد رئيس بلدية مركز السهي المكلف التابع لمحافظة صامطة إبراهيم الزيلعي اليوم، قنوات تصريف مياه السيول والأمطار في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، للتأكد من تطبيق الخطط الموضوعة لموسم الأمطار.وأوضح الزيلعي أنه جرى العمل على تنظيف عبّارات السيول ومجاري الأودية من أجل ضمان انسيابية جريان المياه عبر قنوات التصريف، وعدم تجمعها في موقع واحد، والتأكد من عدم انسدادها أو وجود ما يعيق حركة المياه.وشدّد على ضرورة الاستعداد التام والتأهب لأي طارئ -لاقدّر الله-، والتأكد من جاهزية الفرق والمعدات المطلوبة في حال لزم الأمر، مبيناً أن البلدية تعمل على مدار الساعة، وعلى استعداد تام لتلقي أي بلاغ، وجاهزة بكامل معداتها وأفرادها من أجل خدمة أهالي المركز .// انتهى //23:17ت م0259