ينبع 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسواصلت بلدية ينبع النخل التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك بتكثيف أعمال الرقابة الصحية وتجهيز المسلخ بتوفير الوسائل الوقائية والاحترازية وزيادة الكادر البشري وتنظيم سوق المواشي والعمل على تركيب اللوحات وتجميل وتزيين الطرق الرئيسة والميادين العامة بالإنارة الجمالية.وأوضح رئيس بلدية ينبع النخل عبد الله بن محمد سرور، أن البلدية تواصل أعمالها لموسم عيد الأضحى المبارك بأكثر من اتجاه، بالإضافة إلى تكثيف الأعمال في تنظيف وتطهير وتعقيم الأماكن الحيوية والحدائق العامة والصرافات الآلية والقيام بحملات تفتيشية وجولات رقابية على المحال التجارية والأسواق وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين لاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين .// أنتهى //23:17ت م0260