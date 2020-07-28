واشنطن 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض.فقد هبط المؤشر داو جونز الصناعي 205.49 نقاط، أو 0.77 في المئة، إلى 26379.28 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي بـ20.97 نقطة، أو 0.65 في المئة ليغلق عند 3218.44 نقطة.فيما سجّل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند الإغلاق بواقع 134.18 نقطة، أو 1.27 في المئة، إلى 10402.09 نقطة.// انتهى //23:26ت م0261