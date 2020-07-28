عام / " الأرصاد " تنبه بهطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
الثلاثاء 1441/12/7 هـ الموافق 2020/07/28 م واس
الطائف 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة وهي أضم، والطائف، والجموم، والخرمة وميسان، والعرضيات، والكامل، والمويه ، ورنية، والليث، وخليص، والمشاعر المقدسة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة من صباح الغد.
// انتهى //
23:48ت م
0271