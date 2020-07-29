واشنطن 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 54,448 إصابة مؤكدة و 1,126 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,280,135 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 147,672 وفاة.// انتهى //00:02ت م0274