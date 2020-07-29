واشنطن 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسعقدت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا اليوم جلسة مناقشات لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن الصحي في عام 2020.جاءت هذه المناقشات الوزارية عقب لقاء عقده وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الليلة الماضية في واشنطن العاصمة مع وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين.وأوضح الجانبان في بيان لهما عقب المشاورات الوزارية على أن التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية لمنع التهديد الجماعي للأمراض المعدية والأوبئة، مشددين على ضرورة الاستعداد له والتصدي له.وأكد البيان التزام الولايات المتحدة وأستراليا بالشفافية والمساءلة والتعاون إلى جانب العمل على تعزيز وتسريع بناء القدرات من أجل الأمن الصحي في منطقة المحيط الهادئ.// انتهى //00:07ت م0275