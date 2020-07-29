القاهرة 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسسجلت مصر 465 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و39 حالة وفاة، وخروج 1121 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 35959 حالةً.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجّل في مصر بفيروس كورونا المستجد 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة قد شُفيت، و 4691 حالة وفاة.// انتهى //01:10ت م0285