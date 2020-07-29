القاهرة 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي بمجلسيّه النواب والشيوخ ومن الحزبّين الجمهوري والديمقراطي.وأوضح المُتحدث باسم الخارجية المصريك أحمد حافظ في بيان اليوم، أن الاتصالات بحثت أوجه العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلديّن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وكذا سبل دعم الكونجرس للشراكة الإستراتيجية المهمة التي تجمع مصر والولايات المتحدة.‎ وأوضح حافظ أن وزير الخارجية تبادل الرؤى مع أعضاء الكونجرس، خلال مُجمل الاتصالات، بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، أهمها تطورات ملف سد النهضة، ومستجدات الأوضاع في ليبيا، وسوريا، والقضية الفلسطينية.// انتهى //01:18ت م0286