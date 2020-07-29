باماكو 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأعلن الجيش المالى إيقافه لمسلحين اثنين حاولوا التسلل إلى مدينة تين بكتو، وجاري تعقب عنصر ثالث.وأوضح بيان للجيش اليوم ، أن ثلاثة رجال مسلحين في سيارة حاولوا التسلل إلى مدينة تين بكتو، تم القبض على اثنين منهم ونقلهم إلى العلاج الطبي فيما فر المسلح الثالث.وأكد الجيش أن الإرهابي الفار شخص مسلح وخطر للغاية، داعياً السكان إلى التعاون الكامل من أجل إيقافه.// انتهى //01:18ت م0287