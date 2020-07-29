واشنطن 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسسجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، هبوطاً حاداً الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.وبحسب بيانات معهد البترول الأمريكي، فقد انخفضت مخزونات الخام 6.8 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يوليو إلى 531 مليون برميل.وارتفعت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل، وصعدت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بواقع 187 ألف برميل.وأوضحت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي هبطت بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً.// انتهى //01:23ت م0288