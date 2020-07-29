المدينة المنورة 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الأربعاء , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحا وتستمر حتى الساعة الحادية عشر مساء.//انتهى//02:13ت م0290