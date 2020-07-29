الرياض 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسواكب النادي الأدبي بالرياض مناسبة حج هذا العام، بندوة بعنوان "صعاب الرحلة ومشاهدات الرحالة ؛ رحلات الحج أنموذجًا" .وشارك في الندوة كل من الدكتور عبدالعزيز الحيدري والدكتور وائل العريني وأدارها الأستاذ سلطان الخرعان، وتم بثّ النادي الندوة عبر منصتي زوم واليوتيوب .وتحدث في البداية الدكتور الحيدري عن أهم المصاعب التي واجهت الرحالة في طريقهم إلى حج بيت الله الحرام وعرض للجوانب الأكثر تأثيرا في مسيرة الرحلة ، مشيرا إلى الفوارق الأمنية بين رحلات الحج قبل عهد الملك عبدالعزيز وما بعده حيث انتشر الأمن والأمان وصار الهاجس الأمني من الماضي وبات الرحالة أكثر أمنًا وحماية وطمأنينة .وفيما يتعلق بمشاهدات الرحالة في رحلات الحج تحدث الدكتور وائل العريني عن طبيعة الرحلة إلى الحج، من حيث ثراؤها بالمشاهدات والعمق التحليلي للمكان والإنسان، وما يراه الرحالة في تلك الفترات القديمة من مظاهر في بناء الحرم والمشاعر المقدسة، وما يتميز به المجتمع المكي في العصور الوسطى على مستوى العادات والعناية بالعبادات، والمظاهر الاحتفالية التي لا تنقطع طيلة شهر رمضان والأشهر الحرم .وقال رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح المحمود :" إن النادي حريص على مواكبة فريضة الحج في كل عام بعدد من الأنشطة الثقافية والندوات ".// انتهى //03:00ت م0292