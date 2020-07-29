الرياض 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واساختتمت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس دورتها التدريبية للحكام استعدادا لاستئناف الموسم الرياضي 2019-2020، تحت إشراف رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو ومدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو وبمشاركة 56 حكما وحكما مساعدا.واشتملت الدورة - التي أقيمت في الرياض واستمرت لمدة 9 أيام - على محاضرات نظرية وتمارين لياقية وتدريب عملي ونظري، مع برنامج محاكاة لتقنية حكم الفيديو المساعد " VAR"، كما أجريت عدة اختبارات في قانون كرة القدم وحالات الفيديو والتسلل، فيما شُرحت التعديلات والتوضيحات التي طرأت على قانون كرة القدم.وقدم رئيس لجنة الحكام في ختام الدورة شكره وتقديره للحكام على الانضباط وحسن الاستماع خلال الدورة، كما ألقى الدكتور جمال البشري محاضرة عن آلية العمل والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدا على المتابعة الشاملة للحكام خلال فترة إقامة المنافسات.// انتهى //03:27ت م0293