الرياض 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ضيوف الرحمن يقضون يوم التروية وسط إجراءات احترازية متكاملةرعاية الحاج والمعتمر صحيًا وفق أعلى المعايير العالميةأمانة العاصمة المقدسة تهيئ جسر الجمراتمستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعرجهود أمنية لسلامة حجاج بيت الله الحرامتكليف عدد من الدعاة لمرافقة الحجاج والإجابة عن تساؤلاتهماستمرار صرف تعويضات العقارات في نيوم خـلال إجـازة العيـدإقفال أول عملية شراء مبكر للسندات بـ34.2 مليار ريالجازان: استمرار العمل وإنجاز المعاملات أثناء إجازة العيداستمرار العمل في إمارة حائل والمحافظات والمراكز التابعة لهاد. العواد يطلق حملة «معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة»الصحة: إجراء 3.1 ملايين فحص مخبري لكوروناالصحة: عدد المتعافين من كورونا في المملكة تجاوز 225 ألف حالةاتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب وتعزوزير الخارجية: تسوية سلمية تنقذ ليبيا من الإرهاب والتدخلاتتوافق سعودي - جزائري حيال الملف الليبيالسيسي: التفاوض بشأن سد النهضة معركة مطولةاستغلال السلطة يطيح برئيس وزراء ماليزيا السابق// يتبع //06:01ت م0003