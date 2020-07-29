عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/12/8 هـ الموافق 2020/07/29 م واس
الرياض 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ضيوف الرحمن يقضون يوم التروية وسط إجراءات احترازية متكاملة
رعاية الحاج والمعتمر صحيًا وفق أعلى المعايير العالمية
أمانة العاصمة المقدسة تهيئ جسر الجمرات
مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر
جهود أمنية لسلامة حجاج بيت الله الحرام
تكليف عدد من الدعاة لمرافقة الحجاج والإجابة عن تساؤلاتهم
استمرار صرف تعويضات العقارات في نيوم خـلال إجـازة العيـد
إقفال أول عملية شراء مبكر للسندات بـ34.2 مليار ريال
جازان: استمرار العمل وإنجاز المعاملات أثناء إجازة العيد
استمرار العمل في إمارة حائل والمحافظات والمراكز التابعة لها
د. العواد يطلق حملة «معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة»
الصحة: إجراء 3.1 ملايين فحص مخبري لكورونا
الصحة: عدد المتعافين من كورونا في المملكة تجاوز 225 ألف حالة
اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب وتعز
وزير الخارجية: تسوية سلمية تنقذ ليبيا من الإرهاب والتدخلات
توافق سعودي - جزائري حيال الملف الليبي
السيسي: التفاوض بشأن سد النهضة معركة مطولة
استغلال السلطة يطيح برئيس وزراء ماليزيا السابق
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