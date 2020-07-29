كانبيرا 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال اندروز عن تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ال 24 ساعة الماضية وهو أدنى رقم إصابات يومي منذ تسعة أيام.وسجلت الولاية تسعة حالات وفاة جديدة مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 92 وفي أستراليا إلى 176 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 15304 إصابات تعافى منها 9431 شخصا.// انتهى //06:03ت م0008