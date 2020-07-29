طرابلس 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأعلن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق الليبية الدكتور خليفة البكوش دخول ليبيا إلى المستوى الوبائي الرابع «مرحلة الانتشار المجتمعي» لفيروس كورونا.وطالب الدكتور خليفة البكوش اللجنة العليا لمجابهة كورونا والوزارات والجهات المعنية برفع الجهوزية نظرًا لخطورة الموقف.وقال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي من جانبه إن ليبيا تشهد حاليا ما يسمي بالانتشار المحلي للوباء، مضيفا أن الأمر جد خطير.// انتهى //07:17ت م0011