الخرطوم 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تلقي رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يوم أمس، رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها و تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين .ونقلت عن وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي قوله، إن استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في التلاعب بملف المشتقات النفطية واختلاق أزمة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها هدفه الرئيس هو خلط الأوراق وممارسة الابتزاز السياسي .وأبرزت اتهام المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسمارى تركيا بتهريب السلاح إلى ليبيا بواسطة السفن التجارية، وبإرسالها المزيد من المرتزقة، مشيراً إلى أن أنقرة استغلت وقف إطلاق النار لإرسال مزيد من المرتزقة.ولفتت الانتباه إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، حرص بلاده على التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبي من خلال التفاوض الذي قد يطول.وعرجت الصحف على قرار الحكومة اللبنانية تقديم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي احتجاجاً على القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان .وأشارت إلى تمكن أجهزة الأمن العراقية من كشف مجموعات إجرامية خطرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تسعى لصُنع الفوضى، وضرب المتظاهرين من الداخل، وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية.وسلطت صحف السودان الضوء على تحذير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من وجود دلائل على حدوث موجة ثانية من وباء فيروس كورونا في أوروبا.// انتهى //09:53ت م0014