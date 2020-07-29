القاهرة 08 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تسلك معركة تفاوض طويلة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالحها في حصتها من المياه ، ومطالبته بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام عن أي عمل عسكري في تلك القضية الحساسة.ونوهت إلى أن رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل نقل أمس رسالة شفهية من الرئيس السيسي إلى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الركن عبدالفتاح البرهان تتعلق بسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.وأشارت إلى تسجيل وزارة الصحة أمس 465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 39 حالة وخروج 1121 متعافيا من المستشفيات ليصل اجمالى عدد المسجلين بـ"كورونا" في مصر 92947 حالة من بينهم 35959 حالة تم شفاؤها و4691 وفاة.وتناقلت الصحف تصريحات وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي الحويج التي أكد فيها أن معركة الجيش الوطني لم ولن تكون مع الليبيين بل ضد الإرهاب والإرهابيين .ولفتت الانتباه إلى إعلان وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، التوصل إلى إجماع أوروبي واسع على تنفيذ قائمة من الإجراءات العقابية الإضافية ضد تركيا إذا استمرت في ممارساتها بمنطقة شرق المتوسط .وتحدثت الصحف عن وجود حالة من الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمس، مع إعلان مجلس الوزراء اللبناني عزمه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي بمنطقة مزارع شبعا اللبنانية الحدودية.وتطرقت إلى تحذير مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة ومستشار البيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي، من أن البلاد يمكن أن تشهد عشرات الآلاف من وفيات كورونا إذا لم يتم الالتزام بالتدابير الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.// انتهى //10:13ت م0016