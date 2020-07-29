عام / ألمانيا تسجل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1441/12/8 هـ الموافق 2020/07/29 م واس
برلين 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس
سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 684 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 6 حالات وفاة .
وأفاد معهد "روبرت كوخ " الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 206.926 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.128 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 191.300 حالة .
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