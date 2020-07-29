برلين 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 684 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 6 حالات وفاة .وأفاد معهد "روبرت كوخ " الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 206.926 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.128 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 191.300 حالة .// انتهى //10:14ت م0017