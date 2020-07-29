نابلس 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ثمانية فلسطينيين من محافظة نابلس.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في نابلس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت كلًا من : عاصم بشكار من حي المساكن الشعبية، وحمزة عبد الله ياسين من عصيرة الشمالية، و فراس رشيد حشايكة، ومحمد عماد نجاجرة من بلدة طلوزة، ونبيل كامل فالح دبابسة من بلدة الباذان، وعلاء شبيري من مدينة نابلس، ومعاذ موسى من حي المخفية، وباسم العتبة من حي رأس العينوذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها .// انتهى //10:15ت م0018