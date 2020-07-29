منى 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واستطل جمهورية الكاميرون ، التي تتشكل على شكل مثلث واقع بين غرب ووسط أفريقيا ، على المحيط الأطلنطي وتحدها من الشرق جمهورية أفريقيا الوسطى ومن الشمال الشرقي تشاد ومن الشمال نيجيريا ومن الجنوب الشرقي الكونغو ومن الجنوب غينيا الاستوائية والغابون ‌.وتغطي المروج والمراعي جزءا محدودا من أراضي الكاميرون بينما تشكل الغابات والأحراش أكثر من نصف المساحة في حين تتميز التضاريس بالتنوع حيث توجد السهول الساحلية في الجنوب الغربي والمنطقة الوسطى والهضاب في المنطقة الوسطى والجبال في الغرب والسهول في الشمال .وتكسو الغابات الاستوائية المطيرة السهول الساحلية في جنوب الجمهورية وتمتد حتى نهر ساناغو ، ويعد جبل كمرون الأعلى من بين جبال غرب أفريقيا جنوب الصحراء .أما مناخ الكاميرون فهو مداري على امتداد الساحل وشبه جاف وحار في الشمال ويختلف باختلاف التضاريس‌.وتبلغ المساحة الإجمالية للكاميرون 475440 كيلو مترا مربعا ، وعاصمتها ياوندي والمدن الرئيسية فيها هي " دوالا ، وغاروا ، وماروا " أما اللغة الرسمية لسكان الكاميرون فهي الفرنسية والإنجليزية ، وعملتها الوطنية هي فرنك الاتحاد المالي الأفريقي .ويبلغ تعداد سكان الكاميرون نحو 21 مليون نسمة تقريبا .وتعد الكاميرون من أغنى بلدان أفريقيا " جنوب الصحراء " من حيث المواد الأولية بفضل ما يتوفر لديها من موارد نفطية وظروف ملائمة للزراعة، حيث تتمثل أهم الموارد الطبيعية في النفط والبوكسيت وخامات القصدير وخامات الحديد والأخشاب والطاقة المائية .وعلى الرغم من وجود النفط فلا تزال الزراعة هي النشاط الاقتصادي الذي يستقطب أغلبية السكان البالغين ، وتتمثل أهم المحاصيل التجارية في البن والمطاط والموز والحبوب .والكاميرون هي واحدة من البلدان الأعضاء في منطقة الفرنك ؛ وهو اتحاد إقليمي للعملة يضم في عضويته 14 بلدا .وتهيمن المؤسسات المملوكة للدولة على القطاع غير الزراعي في الاقتصاد الكاميروني .ومن أهم الصادرات الرئيسية للكاميرون النفط الخام والمنتجات النفطية شبه المجهزة والخشب والقطن والبن ، أما الواردات الرئيسية فهي المكائن ، والمعدات الكهربائية ، والوقود ، والمواد الغذائية .// انتهى //10:20ت م0019