عام / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
الأربعاء 1441/12/8 هـ الموافق 2020/07/29 م واس
جيزان 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش ، و احد المسارحة ، و الحرث ، والداير بني مالك ، و الدرب ، والريث ، و الطوال ، و العارضة ، و بيش ، و صامطة ، و صبيا ، و ضمد ، و فيفا ، و هروب .
وأوضحت الهيئة أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 مساءً.
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