جيزان 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش ، و احد المسارحة ، و الحرث ، والداير بني مالك ، و الدرب ، والريث ، و الطوال ، و العارضة ، و بيش ، و صامطة ، و صبيا ، و ضمد ، و فيفا ، و هروب .وأوضحت الهيئة أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //10:25ت م0021