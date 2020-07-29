بغداد 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الاجراءات الحكومية لمكافحة الفساد, وتداعيات أزمة الكهرباء التي تزامنت مع ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة تجاوز 50 مئوية في العديد من المدن العراقية.ونوهت بمواقف الكتل السياسية العراقية من اجراءات الحكومة الهادفة إلى بسط سلطة الدولة على المنافذ البرية والبحرية، ومطالبتها بشمول جميع بوابات البلاد البرية والبحرية والجوية بهذه الاجراءات .واشارت الصحف إلى الضغوط التي تواجه الحكومة لعرقلة برنامجها في محاربة الفساد، و أهمية وجود منهج حكومي واضح لمحاربة الفساد.وتطرقت إلى مساع الحكومة للانفتاح على دول العالم, ودول الجوار العربي بشكل خاص كضرورة تمليها المصالح المشتركة ,و جهود الحكومة لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم .// انتهى //10:46ت م0031