الأغوار – طولكرم 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظتي الأغوار و طولكرم.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من الأغوار الشمالية وهم ، أشرف بشارات من خلة مكحول، وعبد الرحيم بشارات وولده صخر، من الحديدية .وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال ، أحمد حسن متروك من سكان مخيم طولكرم، ومحمود أحمد العزة من مخيم نور شمس شرق المدينة ، وذلك بعد مداهمة وتفتيش منزليهما .// انتهى //10:46ت م0032