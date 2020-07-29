سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين من الأغوار و طولكرم
الأربعاء 1441/12/8 هـ الموافق 2020/07/29 م واس
الأغوار – طولكرم 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظتي الأغوار و طولكرم.
وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من الأغوار الشمالية وهم ، أشرف بشارات من خلة مكحول، وعبد الرحيم بشارات وولده صخر، من الحديدية .
وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال ، أحمد حسن متروك من سكان مخيم طولكرم، ومحمود أحمد العزة من مخيم نور شمس شرق المدينة ، وذلك بعد مداهمة وتفتيش منزليهما .
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