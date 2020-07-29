بيروت 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بردود الفعل للمواقف التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء حسان دياب و انتقد فيها زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ـ ايف لودريان للبنان في حين اقر مجلس الوزراء تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة التفشي الكبير لفيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين بشكل دراماتيكي.وتحدثت صحف الأربعاء عن تأكيد المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن استجابته لجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ اتفاق الرياض، وتوحيد الجهود لمواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.ولفتت الانتباه إلى إعلان وزارة الداخلية العراقية أمس أنها رصدت مجموعات إجرامية خطيرة في ساحة التحرير ببغداد كانت تسعى إلى صنع الفوضى وضرب المتظاهرين وافتعال الصدامات.وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس أن بلاده لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر نتيجة لتطورات الوضع في ليبيا وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحها وأمنها القومي.وأخبرت صحف بيروت عن انتقاد البحرية الأميركية أمس تدريبات إيرانية شملت مهاجمة مجسم لحاملة طائرات في مياه الخليج، ووصفت واشنطن هذه الخطوة بالمتهورة وغير المسؤولة، مؤكدة في الوقت ذاته أن التدريبات لم تعرقل حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية.// انتهى //10:56ت م0033