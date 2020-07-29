منى 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسمشعر منى وادي تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، وجمرة العقبة من جهة مكة المكرمة ، ووادي محسر من جهة مشعر مزدلفة ، ويعد أكبر المشاعر مساحة في مكة المكرمة." منى " .. جمال وخيام وبياض فيها ملتقى حجاج بيت الله الحرام وأنسهم." منى " .. مستقر الحجاج في أطيب بلد وأحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم." منى " .. الشوق فيها والحنين في ذاكرة كل حاج .."يا راحلين إلى منىً بقياديهيجتموُ يوم الرحيل فؤادي "" منى " .. أشواق وحنين .كم من العيون ذرفت دمعها شوقًا إلى تلك الديار وأداء فريضة الحج." منى " .. فيها مستقر الحجاج بسهولها وجبالها .. بخيامها ومبانيها ، بأنوارها وروحانيتها .. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.جاؤوا ملبين دعوة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بالتأذين بالحجّ ، فقام على مقامه ونادى: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا بيته العتيق.جاؤوا إلى " منى " .. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.ما أجمل تلك اللحظات ..وما أسعدها من أوقات يقضيها ضيوف الرحمن في أفضل أيام الدنيا، وإن جاءت في ظرف استثنائي في ظل جائحة كورونا.// انتهى //11:08ت م0036