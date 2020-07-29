منى 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واستقع جمهورية سيراليون في الجزء الجنوبي الغربي من الحافة الغربية لأفريقيا وتحدها غينيا من الشمال والشرق وليبيريا من الجنوب والمحيط الأطلسي من الغرب .وتنقسم تضاريس البلاد إلى ثلاثة أقاليم رئيسة تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي بموازاة الساحل تقريبا .ويتمثل السطح في حزام ساحلي من مستنقعات وهضبة وتلال مشجرة وجبال كلما اتجهنا نحو الشرق , وتكسو المروج والمراعي ثلث مساحة سيراليون بينما تغطي الغابات والأحراش ربعها ويسود البلاد مناخ مداري تتميز فيها الفصول عن بعضها من حيث شدة الرطوبة والجفاف وتهب عواصف شديدة في بداية ونهاية موسم الأمطار .وتبلغ المساحة الإجمالية لجمهورية سيراليون 71740 كيلو متراً مربعاً وعدد سكانها حسب إحصاء عام 2010م قرابة الستة ملايين نسمة وعاصمتها فريتاون , والمدن الرئيسة فيها " كويدو , ويو , وكيما " واللغة الرسمية هي الانجليزية والعملة الوطنية اليون .ويعتمد اقتصاد سيراليون على الزراعة حيث يعمل غالبية السكان في مزارع تنتج حوالي 70 محصولاً زراعياً منها الأرز و البن والكاكاو ولب النخيل والمنيهوت .ويعد التعدين ثاني أهم القطاعات في سيراليون وهو يدر الجزء الأكبر من عوائدها التصديرية وتتمثل أهم الموارد الطبيعية في الماس وخام التيتانيوم والبوكسيت وخام الحديد والذهب والكروميت .وتمتلك سيراليون أكبر احتياطي في العالم من الروتيل وهو معدن يستخدم في صنع الدهانات والسبائك ‌ويوجد الجزء الأكبر من هذا المخزون في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد .ومن بين نشاطات القطاع الصناعي إنتاج الدهانات والأحذية البلاستيكية والمنسوجات .وتصدر جمهورية سيراليون الماس والروتيل والبوكسيت ولب النخيل والكاكاو والبن والسمك ، أما وارداتها فهي المواد الغذائية والمكائن ‌ومعدات النقل والوقود والشحوم .// انتهى //11:19ت م0038