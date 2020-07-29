حائل 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسكثفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة حائل العمل الميداني والتوعوي في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات خلال تواجد المواطنين والمقيمين أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.وارتكز العمل على التنبيه للصلوات والمحافظة عليها، إلى جانب حثهم على اغتنام أيام عشر ذي الحجة مع أخذ الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وذلك عبر بث ونشر الرسائل التوعوية في الأسواق والطرق.من جهة أخرى وفي إطار التعاون الحكومي مع الجهات الرسمية استفادت هيئة منطقة حائل من اللوحات الإلكترونية والشاشات التلفزيونية في الأماكن العامة والطرق ببث رسائل توعوية عن حملة "خذوا حذركم" التي أطلقها معالي الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند تزامناً مع العودة بحذر للحياة الطبيعية، كما احتوت الرسائل التوعوية على أحاديث وآثار عن فضل أيام عشر ذي الحجة والعمل فيها.وأبان مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل صالح بن علي الزبيدي أن جميع الهيئات بالمنطقة تعمل وفق الخطة الميدانية المرسومة التي تهدف إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة الميدانية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال حدوث ملاحظات تستوجب التنسيق مع الجهات المختصة.// انتهى //11:44ت م0039