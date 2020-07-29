تونس 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لمبعوث خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، مشيرة إلى أن اللقاء تطرق إلى عمق ومتانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.وكتبت صحف الأربعاء مغاربيًا عن تسجيل الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 11 وفاة جديدة و642 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1174 والإصابات إلى 28615 .وتطرقت إلى إعلان وزارة الداخلية العراقية رصد مجموعات إجرامية خطيرة في ساحة التحرير ببغداد كانت تسعى إلى صنع الفوضى وضرب المتظاهرين وافتعال الصدامات.وتناقلت صحف تونس في الشأن الفلسطيني إدانة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الخطيرة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //11:45ت م0042