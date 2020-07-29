مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأغلقت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم 13 محلاً تجارياً مخالفاً ضمن نطاق البلدية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي تنفذها الفرق الرقابية على المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة.وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم رصد المحلات المخالفة في نطاق البلدية، حيث تبين أنها تعمل بدون رخص نظامية، مشيراً إلى إغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.وأكَّد "المالكي" حرص البلدية على مراقبة الأنشطة التجارية، والتأكد من حصول جميع المنشآت، على التراخيص النظامية واستيفائها للاشتراطات الصحية والفنية، وكذلك الحرص على تطبيق العقوبات بحق المخالفين// انتهى //11:45ت م0043