إسلام آباد 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه التي أكد فيها أن بلاده سترد بكل قوة ضد أي عدوان يستهدف سلامتها الوطنية.واهتمت باتفاق باكستان والصين وأفغانستان ونيبال على تعزيز التعاون لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومعالجة الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد.وأشارت إلى استمرار تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان، وعزم الحكومة الباكستانية على مواصلة تطبيق إجراءات الإغلاق الذكي للسيطرة الكاملة على انتشار الفيروس.وأخبرت عن مقتل خمسة من رجال الشرطة واثنين من المدنيين بنيران عناصر إرهابية في منطقة جيلاس شمال باكستان.وتناقلت تصريحات قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر بضرورة خفض العنف في البلاد لتحقيق السلام، في حين قُتل سبعة من مسلحي حركة طالبان بينهم قائد كبير في الحركة خلال هجمات استباقية للقوات الأفغانية.// انتهى //11:46ت م0044