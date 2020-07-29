بريدة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة القصيم حملة نظافة عامة شملت الجوامع ومصليات الأعياد بمدينة بريدة، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك.وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن الأمانة اعتمدت خطة عمل مكثفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك تستهدف رفع النفايات خلال وقت مبكر للمحافظة على النظافة العامة للمدينة.وضمن خطة النظافة العامة، وزعت أمانة منطقة القصيم آلاف الأكياس البلاستيكية ذات جودة عالية على المنازل بمدينة بريدة، وذلك لجمع بقايا ومخلفات الأضاحي، إضافة إلى أكياس أخرى مخصصة لإهداء اللحوم.ودعت الأمانة المستفيدين إلى التعاون في ذلك عبر وضعها بقايا الأضاحي في الحاويات المخصصة وبطريقة آمنة وسليمة.كما تقوم الفرق الميدانية بأمانة منطقة القصيم بأعمال النظافة اليومية على مواقع النقاط المؤقتة لبيع الأضاحي بالمدينة.// انتهى //13:03ت م0059