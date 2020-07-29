الطائف 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة الطائف لجميع القطاعات بنسبة 29%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.وتأتي هذه الخطوة استكمالا لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3280 سريراً للعناية المركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.// انتهى //13:15ت م0064