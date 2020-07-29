كابول 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسقُتل 17 عنصرا من مسلحي حركة طالبان وأصيب 11 آخرين ، وذلك خلال اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية في إقليم "فارياب" شمال أفغانستان .وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها اليوم أن الاشتباكات وقعت في منطقتي "دولت إباد - المار" وأسفرت عن مقتل 17 عنصر وإصابة 11 آخرين من مسلحي طالبان ، مشيرةً إلى تدمير معسكر تابع لحركة طالبان المسلحة وتدمير ثلاث دراجات نارية .// انتهى //13:16ت م0066