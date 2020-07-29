صبيا 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة صبيا ممثلة بالقسم النسائي مساء أمس، فعاليات النادي التربوي الافتراضي.وأوضحت مساعدة المشرف العام على القسم النسائي باللجنة فاطمة أيوب، أن الفعاليات التي استمرت ثلاثة أسابيع ركزت على تطوير وتنمية مهارات الفتيات في عدد من المجالات التربوية والعلمية والقيم وتوجيه الانفعالات السلوكية لدى الفتيات، وذلك سعياً لاستثمار أوقات الفراغ خلال إجازة الصيف بما يعود عليهن بالفائدة، مبينة أن عدد المشاركات بلغ أكثر من 70 فتاة .وأشارت إلى أن فعاليات النادي تضمنت عدد من اللقاءات الحوارية التربوية والأنشطة والمسابقات الثقافية، إضافة لعقد ورش عمل تطوير الذات للفتيات.// انتهى //13:20ت م0068