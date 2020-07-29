نجران 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأسهمت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة نجران في اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة.وشكلت مياه الأمطار المتدفقة من أعالي الجبال مع جريان سيل وادي نجران صورة جمالية من جماليات الطبيعة.وشهدت منطقة نجران أمطاراً غزيرة شملت مدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها، سال على إثرها وادي نجران، والعديد من الأودية والشعاب.جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //13:21ت م0069