الجزائر 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بالزيارة الرسمية لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية إلى الجزائر، واستقباله من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مبرزةً تأكيد سموه على موقف المملكة الواضح من الأزمة الليبية وطريقة حلها القائم على المشاورات السياسية والحوار الليبي-الليبي لتجنيبها ويلات الإرهاب والتدخلات الأجنبية.وأخبرت عن عقد سموه جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، أمس، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا الثنائية والدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأشارت إلى تأكيد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، على دور الجزائر في المنطقة الأورو-متوسطية، واستفادتها من 17 مشروعًا إنمائيًا في مجالات التعليم والتشغيل والزراعة والحوكمة الإلكترونية .وتابعت رصد تطورات وباء "كوفيد -19" في الجزائر، مبينةً إعلان وزارة الصحة والسكان أمس، عن تسجيل 642 إصابة جديدة بالفيروس، و 11 حالة وفاة وشفاء 396 حالة خلال 24 ساعة الماضية، ليترتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1174 حالة والإصابات إلى 28615 إصابة .// انتهى //13:25ت م0072